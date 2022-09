Kate Moss verklapt hoe Johnny Depp haar een diamanten ketting gaf en die uit een wel heel apart plekje tevoorschijn haalde

Als we Kate Moss mogen geloven, gebruikte de Amerikaanse acteur Johnny Depp vroeger zijn lichaam als verstopplek voor dure cadeautjes. Zo kreeg ze een fijn kettinkje vol diamanten van haar toenmalige partner. Maar dat presenteerde hij niet romantisch in een juwelendoosje met strikje errond. Bij de overhandiging hoorde een speciale act.

“Hij trok het uit zijn aars”, zegt Moss in de video. Of ze de ketting meteen haar hals om deed of het juweel eerst een ontsmettend badje gaf, vertelt ze er niet bij. De foto staat hoe dan ook in haar geheugen gegrift. Kate Moss en Johnny Depp ontmoetten elkaar in een New Yorks restaurant in 1994 en begonnen een relatie. Die strandde vier jaar later. Naar eigen zeggen heeft het topmodel na de breuk jarenlang gehuild.