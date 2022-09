Jan Vertonghen landt op Zaventem om transfer naar Anderlecht af te ronden: “Controle houden over mijn eigen carrière”

“Het was gewoon het juiste moment”, zei Vertonghen bij zijn aankomst in Zaventem. Of hij vooral met oog op het WK meer speelminuten zoekt bij Anderlecht? “Eigenlijk niet, ik doe het vooral om controle te houden over mijn eigen carrière. Ik wil mijn eigen pad bepalen, dat is de belangrijkste reden. Ik had het gevoel dat ik het een beetje kwijt aan het raken was, dat is een slecht teken. Als de mogelijkheid zich voordoet en het gevoel zit juist, dan kan zoiets gebeuren.”

Er ligt een contract voor twee jaar klaar. De bedoeling is om de deal donderdag nog af te ronden. Met Vertonghen haalt paars-wit een schat aan ervaring binnen en een leider achterin, zoals Antwerp met Toby Alderweireld. Bij Benfica was hij vorig seizoen nog titularis, ook in de Champions League, maar een trainerswissel en een verjongingskuur deed hem de das om. Hij kwam er niet meer aan spelen toe. Er viel net nog een verdediger uit, maar Benfica gaat een vervanger halen.