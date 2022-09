Zanger Robbie Williams is momenteel op tour door Europa. Op zijn show in München kreeg hij het tijdens zijn ballad “She’s the one” even moeilijk. De 48-jarige zanger laat het publiek verder zingen terwijl hij zich even terugtrekt om te braken. Niet veel later keert hij terug naar zijn publiek, maar speelt zijn maag opnieuw op. De zanger zou 70 nicotinekauwgums hebben gebruikt.