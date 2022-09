Rammstein komt op 4 augustus weer naar België

Exact een jaar na hun laatste dubbele passage komt de Duitse metalband Rammstein alweer terug naar ons land. Op vrijdag 4 augustus 2023 staan ze in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. Tickets gaan vanaf volgende week in voorverkoop.

Ze hadden het al aangekondigd dat ze terug zouden komen tijdens hun laatste concert in Oostende op 4 augustus, maar wanneer was nog niet duidelijk. Tot nu. Op vrijdag 4 augustus 2023 zullen ze het Koning Boudewijnstadion in Brussel – en zoals dat Rammstein betaamt, vrij letterlijk – in vuur en vlam zetten. Feuer frei wordt het dus allerminst. Tickets gaan vanaf donderdag 8 september om 10 uur in voorverkoop via greenhousetalent.com. Er zal een limiet zijn van zes tickets per persoon.

De kans is groot dat het snel gaat. Hoewel de band van Till Lindemann en co. intussen al 28 jaar meegaat, blijven ze aan populariteit winnen. Het concert in Oostende op 3 augustus dit jaar (na uitstel door corona) was op een kwartier uitverkocht, waarna er een tweede werd aangekondigd. Na hun verschroeiende passage aan de kust stonden plots zo goed als al hun platen opnieuw in de top 100 van de albumhitlijst van Ultratop. Ook nieuwste worp Zeit, die in april verscheen, doet het sterk, met meteen een binnenkomst op nummer 1.

© Bryan Adams

Greenhouse geeft andermaal een waarschuwing mee om uit te kijken voor doorverkopers en valse tickets. De enige officiële ticketkanalen zijn Ticketmaster en Eventim. De zwarte lijst met doorverkopers is te vinden op ilovemyticket.com.