Minister Verlinden looft Limburgs verkeersbeleid bij schoolpoorten: “Vooruitstrevend”

Minister van binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V) zette het schooljaar in aan de schoolpoort van de Stedelijke Basisschool in Rapertingen-Hasselt.

“Ik kom naar Limburg omdat deze provincie het voortouw neemt als het gaat over veiligheid in schoolbuurten”, zegt minister Verlinden die mee met de LRH-agenten aan een zebrapad ging postvatten. “Hier wordt in schoolbuurten werk gemaakt van conflictvrije kruispunten en veilige fietspaden. Maar ook het dragen van gordels en fluovestjes krijgt extra aandacht. En wat ik echt vooruitstrevend vind, zijn de verkeerslessen die jongeren krijgen wanneer ze een pv krijgen, bijvoorbeeld wanneer hun fietsen niet in orde zijn. Die 4 uur verkeersles zijn veel efficiënter dan een boete die toch uit de zakken van de ouders betaald wordt. Dat initiatief wil ik zeker doortrekken in de rest van het land.”

© Serge Minten