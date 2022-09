Wie 2 tot 3 jaar gevangenisstraf krijgt, ontsnapt niet langer aan de cel

Een celstraf van twee tot drie jaar opgelegd krijgen van een rechter en geen seconde achter tralies vliegen. Het was, hoe contradictorisch ook, de realiteit in ons land. In regel werd de straf thuis uitgezeten met een enkelband. Bij lage straffen bleek een veroordeling vaak enkel voor de bühne. De hoofdreden: de overpopulatie van onze gevangenissen. Al maanden flirten we met de “magische” grens van 11.000 gedetineerden. In coronatijd besliste minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) al tot het collectief verlenen van een strafkorting van zes maanden.

Altijd (even) in cel

In het nieuwe systeem, dat vanaf vandaag ingaat, zullen veroordeelden (tussen 2 en 3 jaar) niet langer ontsnappen aan de binnenmuren van de gevangenis. “Een veroordeelde kan niet onmiddellijk onder elektronisch toezicht worden geplaatst”, klinkt het bij de FOD Justitie. Voorheen leek dat eerder regel dan uitzondering.

Het recept: strafkorting en enkelbanden

Opnieuw kan er een bijkomende strafkorting bekomen worden van een half jaar. “Wie een derde van zijn straf heeft uitgezeten, kan een voorwaardelijke invrijheidsstelling bekomen. Een halfjaar eerder al komt een gedetineerde in aanmerking voor een beperkte detentie of een enkelband.” Concreet zal iemand met een opgelegde staf van 24 maanden in het beste geval slechts twee maanden (8 maanden - 6 maanden korting, nvdr.) achter tralies moeten; wie 36 maanden krijgt een half jaar.

“Systematische strafverkorting”

Kamerlid Sophie De Wit (N-VA) hekelt de “systematische strafverkorting.” “Ondanks zijn grote woorden en vele beloftes slaagt de minister er gewoon niet in om voldoende gevangeniscapaciteit te creëren. In plaats van beleid te voeren, kiest deze federale regering voor het vroegtijdig vrijlaten van criminelen.” Ze spreekt van een vreselijk signaal naar onze maatschappij. “De strafuitvoering in dit land is een lachertje. De minister ging alle straffen uitvoeren, in de praktijk doet hij het tegenovergestelde.”