Alle ogen zijn dit weekend gericht op thuisrijder Max Verstappen: “De zege in Zandvoort vorig jaar heeft de druk weggenomen”

Max Verstappen is in opperbeste stemming nu de Grand Prix op Zandvoort snel dichterbij komt. „Het circuit is de afgelopen jaren supermooi opgeknapt, ze hebben echt hun best gedaan.” — © GETTY IMAGES & ANP/HH

De ogen van een miljoenenpubliek, alleen al in Nederland, zijn komend weekeinde op hem gericht. Max Verstappen is natuurlijk de grote attractie tijdens de Grand Prix in Zandvoort. Hij erkent nu tijdens een exclusief gesprek met De Telegraaf dat hij nog relaxter toeleeft naar het race-spektakel in de duinen, nadat er vorig jaar toch een last van zijn schouders is gevallen.