Laurent Depoitre kan op bezoek bij Anderlecht de kaap van 200 officiële duels voor AA Gent ronden: “Natuurlijk missen we Tarik Tissoudali”

AA Gent gaat op bezoek bij Anderlecht. Als Laurent Depoitre effectief minuten sprokkelt in het Lotto Park wordt dat meteen ook de 200ste keer dat hij in actie komt voor de Buffalo’s. De 33-jarige aanvaller lijkt stilaan klaar voor het grote werk maar beseft dat het gemis van Tarik Tissoudali sporen nalaat: “Hij heeft een heel speciaal profiel: de kleine dribbelaar en sterk in de kleine ruimte. Een vervanger hebben we eigenlijk niet voor Tarik.”

Nee, de voorbereiding van Laurent Depoitre verliep niet rimpelloos, erkent ook de immer goedlachse aanvaller: “Tijdens de eerste twee weken van de voorbereiding moest ik nog wat voorzichtig zijn nadat ik in de opwarming van de bekerfinale die blessure opliep. Gelukkig kon dan wel ik trainen met de groep maar vervolgens ondervond ik wat hinder aan de adductoren. Niet zo vreemd tijdens zo’n zware voorbereiding.”

“Ik kon nog niet voluit gaan omdat ik links en rechts wat pijntjes voelde maar stap voor stap ging het toch beter. Je weet nu eenmaal dat je tijdens een voorbereiding wel wat last kunt hebben. Ik hoop dat ik dit seizoen nu zonder al te veel problemen kan afwerken. Momenteel voel ik me goed maar ik mis natuurlijk nog wat ritme. Dat volgt nog wel.”

Ondertussen zijn de Buffalo’s na de recente acht op vijftien alweer op achtervolgen aangewezen. Toch blijft Depoitre heel rustig: “Wat ik leerde van die nederlagen van de voorbije week? We zitten nog niet op het niveau dat we willen. De blessures van Tarik en Julien, de onbeschikbaarheid van Vadis en mezelf, dat heeft ons wat gehinderd maar Ik heb er wel vertrouwen in dat alles uiteindelijk wel in orde komt.”

“De blessure van Tarik is natuurlijk vervelend, hij is zeer belangrijk voor ons team want hij heeft een heel speciaal profiel: de kleine dribbelaar en sterk in de kleine ruimte. Een vervanger hebben we eigenlijk niet voor Tarik. We vonden elkaar ook heel goed op het veld, die samenwerking verliep zeer natuurlijk. Dus natuurlijk mis je hem”, windt Depoitre er geen doekjes om.

Toch wil de ervaren aanvaller niet te lang stilstaan bij de afwezigheid van Tissoudali: “We moeten nu vooral verder kijken en bijvoorbeeld ook niet te lang stil blijven staan bij de match van vorige zondag. Natuurlijk is het een ontgoocheling en was die nederlaag moeilijk te verteren. Ook de beslissingen van de ref speelden een rol maar verliezen terwijl je amper kansen weg hebt gegeven, is altijd frustrerend. Dat speelt toch wel in je hoofd. Het was uiteindelijk een nederlaag die vooral herinneringen opwierp aan vorige partijen tegen Antwerp.”

“Ik respecteer beslissing van Roman”

Tenslotte kwam Depoitre ook nog even terug op de opmerkelijke transfer van Roman Yaremchuk naar Club Brugge: “Die kwam als een verrassing”, erkent ‘Lolo’ die een uitstekende tridente vormde met Jonathan David én Roman Yaremchuk. “Ik had eigenlijk niet verwacht dat hij terug zou keren naar België maar het is zijn beslissing en ik respecteer die. Het zal wel speciaal worden om hem als tegenstander te ontmoeten. Nee, ik denk niet dat ik voor Brugge zou kiezen, gezien de rivaliteit tussen de clubs. Gelukkig moet ik die beslissing niet nemen.”