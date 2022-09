Wat een binnenkomer! FC Barcelona-jeugdproduct Riqui Puig maakt eerste goal in MLS met heerlijk afstandsschot

Riqui Puig heeft zijn start in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS niet gemist. Het 23-jarige jeugdproduct van FC Barcelona scoorde woensdagavond zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club LA Galaxy. De manier waarop was heerlijk.

In minuut 89 stond LA Galaxy nog 2-1 op achterstand op het veld van Toronto, tot Puig zijn duivels ontbond. De middenvelder zette zelf de actie op en plaatste de bal vanop dik twintig meter heerlijk voorbij de doelman.

De beelden:

Puig was een publiekslieveling in Barcelona, maar kon zich er nooit helemaal doorzetten. Deze zomer liep zijn contract af in Catalonië en begin deze maand maakte hij gratis de overstap naar LA Galaxy, waar hij een contract tot eind 2025 tekende.

Bij zijn nieuwe club maakte de jonge Spanjaard een prima start. Eerst mocht hij een halfuur invallen tegen Seattle, daarna stond hij 90 minuten op het veld tegen New England en zorgde hij voor een assist. Bij zijn derde wedstrijd, woensdagavond tegen Toronto, scoorde hij zijn eerste goal.

De assist van Puig afgelopen weekend: