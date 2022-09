Wennen aan nieuw schoolgebouw en de veilige omgevingen in wijkschooltje in Geleeg

Leopoldsburg

In de wijkschool van Het Geleeg was het donderdagmorgen vooral wennen aan het nagelnieuwe schoolgebouw dat voor het eerst in gebruik werd genomen. Dit biedt plaats aan 4 kleuterklassen en een eerste en tweede leerjaar. Het nieuwe gebouw werd opgetrokken op de plaats waar voordien de kerk stond en de tegenoverliggende klasgebouwen werden ondertussen afgebroken om zo plaats te maken voor een nieuwe speelplaats. In de onmiddellijke buurt werd de Caïmolaan heringericht tot een fietsstraat.