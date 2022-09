Belgische baksteenfabriek legt productie deels stil door hoge energieprijzen

LEES OOK. Bilzense steenbakker heeft opvallend wapen tegen hoge kosten en energieverbruik

De Henegouwse groep heeft beslist om twee van haar drie baksteenovens alternerend stil te leggen, om zo de kosten te beperken. Als gevolg van de stijgende kosten verhoogde het bedrijf dit jaar al verschillende keren haar prijzen. “Maar de verwachting is dat die stijgingen zeker tot het einde van het jaar aanhouden”, aldus het bedrijf. “Het tijdig doorrekenen van die kostprijsverhogingen in onze verkoopprijzen is niet meer mogelijk. Dat dwingt ons maatregelen te nemen om ons energieverbruik drastisch te doen dalen.”

Voor de 250 werknemers van het bedrijf zou de impact beperkt blijven. Het bedrijf ­rekent op een beperkte tijdelijke werkloosheid, en wil interim-contracten stopzetten.