Nog steeds rookgeur in Noord-Limburg door brand in Nederland: heel de nacht geblust

Als sinds woensdagmiddag nemen ze in Noord-Limburg een rookgeur waar door een grote brand in Nederlands-Limburg. De situatie in het natuurgebied is in de nacht van woensdag op donderdag nauwelijks veranderd.

Het vuur is sinds woensdagavond onder controle, maar nog altijd is het sein brand meester niet gegeven. Zo’n zestig brandweerlieden zijn de hele nacht bezig geweest met blussen, wat door de duisternis en gevaarlijke rookontwikkeling werd bemoeilijkt. Medewerkers van Staatsbosbeheer moesten zich om die reden woensdagavond ook terugtrekken uit het bos.

Een woordvoerder van de brandweer meldt dat één peloton van zo’n 24 brandweerlieden de brand afgelopen nacht vanaf de oostzijde heeft bestreden. Zij kregen daarbij ondersteuning van de handcrew, een specialistisch team van zo’n tien tot vijftien brandweerlieden dat te voet het gebied in trok. Zij zijn begonnen met nabluswerkzaamheden.

Rookontwikkeling te gevaarlijk

De brand werd woensdag al omsingeld door brandbestrijders en metersbrede natte stoplijnen, mede dankzij de inzet van blushelikopters. Woensdagavond hield Staatsbosbeheer de zuidzijde van het vuur nat. Rond 22.00 uur moesten medewerkers van de organisatie zich echter uit het bos terugtrekken omdat de rookontwikkeling te gevaarlijk werd. “Zonder adembeschermende apparatuur werd het gebied onwerkbaar vanwege de hoge concentratie CO2”, aldus een woordvoerder van de brandweer. Een brandweerpeloton van zo’n 24 brandweerlieden dat op standby stond, verving Staatsbosbeheer en slaagde er gedurende de nacht in de strook natuur van een kilometer lengte nat te houden.

Het vuur heeft zich niet verder uitgebreid en beslaat dus nog altijd een gebied met een oppervlakte van zo’n 40 hectare, zegt de woordvoerder. Bij daglicht is de situatie echter pas goed in kaart te brengen. Dan zal ook worden besloten of de helikopters van het leger die woensdag hielpen bij het blussen opnieuw ingezet moeten worden.

Waarschuwingen

Er worden leidingen aangelegd naar de Helenavaart en het Griendtsveenkanaal om voor voldoende bluswater in het gebied te zorgen. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. “We weten uit ervaring, bijvoorbeeld door de brand in de Deurnese Peel in het voorjaar van 2019, dat de situatie heel snel kan veranderen. Daarom is het sein brand meester ook nog niet gegeven. Eerst moeten we zeker weten dat we het vuur onder controle kunnen houden”, aldus de woordvoerder.

De brandweer blijft omwonenden waarschuwen voor aanhoudende stank- en rookoverlast. Die kan donderdagochtend ernstiger zijn dan woensdag vanwege de lagere luchttemperatuur.