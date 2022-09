Chicago Sky zet orde op zaken in halve finale play-offs, Emma Meesseman maakt indruk

Chicago Sky, met een sterke Emma Meesseman, heeft in de tweede wedstrijd van de halve finale van de WNBA play-offs orde op zaken gesteld. De ploeg uit de Windy City won met 85-78 van Connecticut Sun. De tussenstand is na twee wedstrijden en in deze best of five 1-1. “We hebben collectief naar oplossingen gezocht en gevonden”, zei Emma Meesseman.

Chicago Sky stond na de openingsnederlaag in de halve finale van de WNBA play-offs met de rug tegen de muur en kon zich geen tweede opeenvolgende nederlaag in de eigen Wintrust Arena permitteren. De start van Chicago Sky was sprankelend en na het eerste kwart fonkelde er dan ook een 24-14 bonus op het scorebord. Chicago Sky, met Ann Wauters als assistent-coach, ging op zijn elan verder en denderde lekker verder naar een 47-32 voorsprong halfweg.

Emma Meesseman (14 punten, 7 rebounds, 3 assists) gaf steun aan topschutster Candace Parker (22 punten) en Courtney Vandersloot (10 punten, 8 assists): 65-48 na drie kwarts. In het slotschuifje kon Connecticut Sun via onder meer Jonquel Jones (23 punten, 7 rebounds) met een remonte uitpakken, maar Chicago Sky nooit meer bedreigen. Voor 8.300 fans boekten Emma Meesseman, Julie Allemand (2 punten, 2 rebounds, 2 assists) dan ook een broodnodige zege.

De tussenstand in deze best of five is 1-1. Wie driemaal wint stoot door naar de finale van de WNBA. Connecticut Sun speelt nu wel tweemaal thuis. Zondag 4 en dinsdag 6 september. Een eventuele vijfde wedstrijd is opnieuw in Chicago en op donderdag 8 september. De finale in de WNBA vat op 11 september aan. Chicago Sky is de uittredende kampioen en gaat op zoek naar een tweede opeenvolgende titel. Na de WNBA play-offs voegen Emma Meesseman en Julie Allemand zich toe bij de selectie van de Belgian Cats in het Australische Sydney (WK 22 september-1 oktober).