Een week geleden stond een beteuterde Vincent Janssen ons in de catacomben van de Bosuil te woord na de Europese uitschakeling tegen Basaksehir. Zes dagen en drie goals later was het een heel ander zicht. “Als je de eerste maakt, kan het daarna rap gaan. Wat een lekker gevoel. Al heb ik me er zelf nooit druk in gemaakt”, aldus Janssen na zijn tweeklapper tegen Union.