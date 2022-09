US OPEN. Afscheid nog even uitgesteld: Serena Williams verslaat nummer twee van de wereld en mag naar derde ronde

De 40-jarige Amerikaanse Serena Williams (WTA-605) heeft zich woensdag in New York voor de derde ronde van het US Open geplaatst. De voormalige nummer een van de wereld versloeg de huidige nummer twee, de 26-jarige Estlandse Anett Kontaveit, in 2 uur en 27 minuten met 7-6, 2-6 en 6-2 en breide zo nog een vervolg aan haar tennisloopbaan.

Recentelijk maakte Williams in het modemagazine Vogue bekend dat ze afscheid neemt van de tennissport. Ze vertelde er niet bij waar ze dat precies zal doen, maar men gaat er wel van uit dat het US Open haar laatste toernooi is.

Williams heeft 23 Grand Slams op haar palmares en doet nog één keer een gooi naar het record van de Australische Margaret Court, die er 24 won. Het US Open won Williams zes keer: in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014. In totaal heeft ze 73 WTA-titels op haar palmares.

In de derde ronde neemt Williams het op tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA-46). Die schakelde de 33-jarige Russische Evgeniya Rodina uit met 1-6, 6-2 en 7-5.

Met haar zus Venus speelt Serena Williams ook nog het dubbelspel in Flushing Meadows. Ze starten hun laatste ‘Sister Act’ donderdagavond op Arthur Ashe tegen de Tsjechen Linda Noskova en Lucie Hradecka.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Fernandez, verliezend finaliste van vorig jaar, gaat eruit in de tweede ronde

De US Open van 2022 zit er na de tweede ronde op voor Leylah Fernandez (WTA 14). De negentienjarige Canadese, vorig jaar verliezend finaliste in New York, verloor woensdagavond na één uur en 47 minuten tennis in twee sets (6-3 en 7-6 (7/3)) van de Russische Liudmila Samsonova (WTA 35).

In aanloop naar de US Open schreef Samsonova al het WTA-toernooi van Cleveland op haar naam. De Russische treft in haar derde ronde de Servische Aleksandra Krunic (WTA 96), die in haar tweede ronde in drie sets (2-6, 6-4 en 6-2) de maat nam van de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 23).

Fernandez verloor vorig jaar de finale van de US Open van de Britse Emma Raducanu (WTA 11). Die kwam dit jaar zelfs niet voorbij de eerste ronde na verlies tegen de Française Alizé Cornet (WTA 40).

Medvedev naar derde ronde enkelspel

De Rus Daniil Medvedev, het eerste reekshoofd op de US Open, heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde van het enkelspel. Medvedev schakelde in drie sets de 27-jarige Fransman Arthur Rinderknech (ATP 58) uit met 6-2, 7-5 en 6-3.

Medvedev (26) treft in de derde ronde de 22-jarige Chinees Yibing Wu (ATP 174), die in de tweede ronde afrekende met de Portugees Nuno Borges (ATP 104) na een vijfsetter: 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 4-6, 6-4 en 6-4.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen