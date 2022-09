De eerste schooldag staat garant voor drukte, maar nergens in Vlaanderen is die drukker dan hier

De eerste schooldag is zonder twijfel ook de drukste. Maar nergens wordt het zo druk als in het Heilig Hartinstituut in Heverlee. In de grootste scholencampus van het land starten vandaag maar liefst 3.555 kleuters en leerlingen van het lager en middelbaar. Tel daarbij meer dan 400 leerkrachten, 14 directeurs en een hele batterij aan ondersteunend personeel, van een bibliothecaris tot zwembadredders. “Af en toe is er een verdwaalde nieuwkomer, maar dat valt echt mee.”