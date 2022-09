Na ludieke protestacties is het Peter nu menens: “We kunnen energiefactuur niet betalen. Dus doen we het niet”

Net als in het Verenigd Koninkrijk, roept een burgerinitiatief nu ook bij ons op om energiefacturen niet langer te betalen. De opvallende trekker van de ‘Wij betalen niet’-campagne is Peter Terryn. Hij heeft als zelfverklaard Minister van Agitatie al een hele waslijst van absurdistische protestacties op zijn naam staan. Maar nu is het Terryn menens. “Dit is te ernstig om mee te lachen.”