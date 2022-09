Alison Van Uytvanck is laatste landgenoot op US Open en wordt nieuwe Belgische nummer één: “Hard voor gewerkt”

Na de uitschakeling van Maryna Zanevska (WTA-97) in de tweede ronde, is Alison Van Uytvanck de enige overgebleven Belgische tennisser in het enkelspel op het US Open. Na het Amerikaanse Grand Slam zal ze ook de hoogst geplaatste Belg op de WTA-ranking zijn.

Op de virtuele ranking maakt de 28-jarige Vlaams-Brabantse momenteel twee plaatsen winst, van 43 naar 41, terwijl Elise Mertens al minstens negen plaatsen verliest en voorlopig naar de 42e plaats zakt.

“Ik heb hier echt hard voor gewerkt”, verklaarde Van Uytvanck dinsdag na haar zege in de eerste ronde tegen Venus Williams. “Na mijn rugproblemen heb ik er alles aan gedaan om hier te kunnen staan. Het loonde al de moeite, want ik heb op Arthur-Ashe tegen een legende kunnen spelen. Ik was erg blij met mijn prestatie. Hopelijk kan ik op dit elan doorgaan.”

Donderdagavond geeft Van Uytvanck op court 12 de Française Clara Burel (WTA-130) partij voor een plaats in de zestiende finales. Als ze die wedstrijd wint, kan ze nog eens zes plaatsen stijgen op de virtuele ranking. Een 37e stek in augustus 2018 is haar hoogste notering tot nog toe op de wereldranglijst.

© ISOPIX

Yanina Wickmayer uitgeschakeld in eerste ronde dubbelspel

Yanina Wickmayer heeft zich woensdag samen met Yulia Putintseva niet voor de tweede ronde van het dubbelspel kunnen plaatsen. Het Belgisch-Kazachse duo verloor in 2 uur en 10 minuten met 4-6, 7-6 (9/7) en 6-1 van de Zweedse Rebecca Peterson en de Russische Anastasia Potapova.

Sander Gillé in eerste ronde dubbelspel uitgeschakeld

Ook Sander Gillé heeft zich woensdag samen met Lukasz Kubot niet voor de tweede ronde van het dubbelspel kunnen plaatsen. Het Belgisch-Poolse duo leed een nipte nederlaag tegen de Rus Aslan Karatsev en de Australiër Luke Saville. In 2 uur en 44 minuten werd het 6-7 (4/7), 7-6 (9/7) en 6-2.

Gillé en Kubot missen zo een duel tegen de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury, de eerste reekshoofden en titelverdedigers in Flushing Meadows. Zij schakelden in de eerste ronde de Argentijn Federico Coria en de Colombiaan Cristian Rodriguez met tweemaal 6-4 uit.