Catherine Deneuve en Oekraïense president Zelenski bij opening van Filmfestival Venetië

De 79ste editie van het Filmfestival van Venetië, dat plaatsvindt van 31 augustus tot 10 september, is woensdagavond geopend met de Franse actrice Catherine Deneuve als eregast en met een videoboodschap van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. De Mostra is het oudste filmfestival ter wereld.

De 78-jarige Deneuve kreeg een ere-Leeuw voor haar volledige carrière. Een zichtbaar bewogen Deneuve bedankte het publiek met een “grazie”.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski richtte zich in een videoboodschap tot het publiek en riep de filmwereld op om de oorlog niet te vergeten, “die geen 120 minuten maar al 189 dagen duurt”. Na zijn toespraak werd tegen een zwarte achtergrond een lijst afgespeeld met de voornamen, geboortedata en geboorteplaatsen van alle kinderen en tieners die in het conflict om het leven gekomen zijn.

De openingsfilm was woensdagavond ‘White Noise’ van de New Yorkse Noah Baumbach, naar een roman van Don DeLillo. In totaal zullen 23 langspeelfilms het tegen elkaar opnemen voor de Gouden Leeuw, die op 10 september uitgereikt wordt.

De kortfilm ‘The Fruit Tree’ van de Belgische filmmaker Isabelle Tollenaere werd ook geselecteerd. De film gaat er in wereldpremière als deel van de Orizzonti-competitie voor vernieuwende internationale kortfilms.