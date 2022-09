Californië vraagt inwoners om elektrische wagens niet op te laden door hitte

De Amerikaanse staat Californië heeft zijn inwoners woensdag opgeroepen om geen elektrische wagens op te laden. Die maatregel moet het elektriciteitsnet ontlasten, dat het zwaar te verduren krijgt door een hittegolf in het westen van de VS.

De hoge temperaturen die verwacht worden zetten het stroomnet verder onder druk, omdat aircotoestellen massaal ingezet worden. “Consumenten wordt gevraagd om hun energieverbruik tussen 16u en 21u te beperken, wanneer het systeem het zwaarst onder druk staat”, aldus de autoriteiten.

Gevraagd wordt om de temperatuur in de woning op 25 graden of hoger in te stellen, om geen grote elektrische toestellen te gebruiken of elektrische wagens op te laden en om onnodige verlichting te doven.

De oproep om elektrische wagens niet op te laden is op sociale media het mikpunt van spot, nu de staat Californië zopas nog aankondigde om de verkoop van nieuwe wagens met verbrandingsmotor te verbieden vanaf 2035.