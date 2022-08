Antwerp blijft maar winnen: Union gaat voor de bijl op de Bosuil na spektakelmatch

En het gaat maar door. Antwerp blijft foutloos in de Jupiler Pro League. De Great Old won nu ook zijn zesde wedstrijd van het seizoen, met 4-2 van Union. De bezoekers eindigden de partij met z’n negenen en zaten eigenlijk nooit in de match tegen een superieur Antwerp, dat dus 18 op 18 pakt en , op één zege komt van beste start ooit. De vice-kampioen blijft steken op 10 punten.

Teddy Teuma trapte bij het rustsignaal alle frustratie uit zijn lijf: 4-1, zeg… Mocht u in de buurt van het stadion wonen en die weggekeilde bal is in uw voortuin beland, gelieve u dan te melden aan de receptie van de Bosuil.

Marc van Bommel vertelt ons minstens twee keer per week dat hij zeer tevreden is over de spitsen in zijn selectie. Wij pruttelden vaak tegen, want Vincent Janssen haalde dit seizoensbegin niet het niveau dat je van een Oranje-international mag verwachten, terwijl Michael Frey Michael Frey is – niet minder, maar vooral ook niet meer. Maar zie: Janssen raakt intussen wel op toerental. Als hij de lijn van de voorbije dagen kan doortrekken…

De 2-0 was van uitstekende makelij. Jurgen Ekkelenkamp stuurde Janssen in het straatje, waarop de aanvaller demonstreerde naast kracht ook snelheid te bezitten. Van der Heyden ging erbij liggen, Moris was geklopt. Goeie goal.

© BELGA

De eerste drie doelpunten van Antwerp waren overigens allemaal het gevolg van knappe combinaties. De 1-0 belandde na een scherpe voorzet via Miyoshi via Nieuwkoop tegen de netten, bij de 3-1 – tussendoor prikte Van der Heyden tegen (2-1) – was er een geniale deviatie van Ekkelenkamp op Vines. Ekkelenkamp heeft niet de starquality van pakweg Radja, maar geloof ons vrij: Marc Overmars heeft Club niet louter voor het prestige willen aftroeven.

Agressief druk zetten

Het was opmerkelijk hoe agressief Antwerp druk zette. De Great Old doet dat niet elke wedstrijd, dus da’s dan toch omdat Mark van Bommel zag dat er mogelijkheden lagen wanneer Burgess en Sykes aan de bal waren – dat heet dan een goed tactisch plan. Daarnaast maakte Antwerp optimaal gebruik van de ruimte op de omschakeling. Zo ook bij de fase voorafgaand aan de penalty voor 4-1: Bataille stak het ganse veld over.

Eigenlijk lag de match bij 3-1 ook al in een definitieve plooi. Niet omdat het klasseverschil zo groot was – Union had óók wel zijn momenten -, wel omdat de bezoekers na 38 minuten al met een man minder stonden. Na een VAR-ingreep kreeg Lazare rood voor een smerige trap op de enkel van Yusuf. Hoe veerkrachtig en strijdvaardig de Unionisten ook mogen zijn, met tien tegen elf in een kolkend Deurne-Noord een achterstand van twee treffers ophalen, da’s geen evidente opgave.

De voet ging na de pauze een beetje van het gaspedaal bij Antwerp – dat kon je hen niet verwijten, het programma is al slopend geweest en de punten waren toch binnen -, waardoor Union zowaar nog kon milderen. Invaller Eckert Ayensa zorgde voor 4-2. Union moest de kelk wel tot op de bodem ledigen: Lardot naar het schermpje, ook El Azzouzi kon voortijdig gaan douchen. Je zag de wanhoop op het gezicht van Karel Geraerts.

© BELGA

Toen we Overmars deze week op training zagen, baalde hij van de blessure bij Frey, “want we willen doorduwen”. Lees: Antwerp wil zijn winning streak zo lang mogelijk aanhouden. In de competitie duurt die nu zes duels, kan Antwerp ook Westerlo kloppen, dan evenaart het zijn beste start ooit. In 1930-1931 begon Antwerp met zeven zeges op rij, het mocht toen uiteindelijk ook de titel vieren. Wacht straks een gelijkaardig scenario? De fans dromen al. Toen Haroun inviel, scandeerden ze: “Haroun, Haroun, we worden kampioen.”

Antwerp: Butez, Almeida (62’ Valencia), Pacho, Alderweireld, Bataille, Yusuf, Gerkens, Miyoshi (73’ De Laet), Vines, Ekkelenkamp (62’ Nainggolan), Janssen (73’ Nsimba)

Union: Moris, Sykes (46’ Adingra), Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop (62’ François), Lynen (62’ Rodriguez), Teuma (77’ El Azzouzi), Lazare, Lapoussin, Vanzeir, Boniface (62’ Eckert Ayensa)

Doelpunten: 8’ Nieuwkoop (own-goal, 1-0), 15’ Janssen (2-0), 23’ Van der Heyden (2-1), 42’ Vines (3-1), 45+3’ Janssen (pen., 4-1), 71’ Eckert Ayensa (4-2)

Gele kaarten: 90+3’ Haroun

Rode kaarten: 38’ Lazare, 86’ El Azzouzi

Scheidsrechter: Jonathan Lardot