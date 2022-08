Maryna Zanevska in tweede ronde US Open niet opgewassen tegen Veronika Kudermetova

Maryna Zanevska (WTA-97) heeft zich woensdag n New York niet voor de zestiende finales van het US Open kunnen plaatsen. De 29-jarige in Oekraïne geboren Belgische moest in 1 uur en 22 minuten met 6-2 en 6-3 het onderspit delven voor de Russische Veronika Kudermetova (WTA-18), de dubbelpartner van Elise Mertens.

Zanevska stond voor de tweede keer in haar carrière in de tweede ronde van een Grand Slam. Begin dit jaar ging ze er ook op het Australian Open in die fase uit. Het US Open speelde ze één keer eerder, in 2014, toen nog als Oekraïense.

De 25-jarige Kudermetova, dit jaar kwartfinaliste op Roland-Garros, bereikte voor het eerst de derde ronde van het US Open Om nog beter te doen moet ze voorbij de winnares van een duel tussen de Hongaarse Dalma Galfi (WTA-91) en de Britse Harriet Dart (WTA-88). Bij haar eerste drie deelnames aan het Amerikaanse Grand Slam werd Kudermetova de voorbije drie jaar telkens in de eerste ronde uitgeschakeld.