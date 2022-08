Iedereen beseft: de oplossing voor de energiecrisis moet van elders komen

“Een mirakeloplossing is er niet, maar we gaan alles uit de kast halen om ons door deze crisis te slaan”. Premier Alexander De Croo deed woensdag hard zijn best om iedereen gerust te stellen en te tonen dat ons land het nodige doet om onze astronomisch hoge energiefacturen te temperen. Maar het is duidelijk dat alle hoop op Europa rust. Zelfs indien alle regeringen zij aan zij de strijd zouden aangaan - wat duidelijk niet het geval is - moet de echte remedie van daar komen. “Europa is het enige niveau waar het echt kan,” zegt een vicepremier.