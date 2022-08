Eerste sterfgeval gelinkt aan apenpokkenvirus in ons land

Er is een eerste sterfgeval in ons land dat gelinkt kan worden aan het apenpokkenvirus, zo werd aan onze redactie bevestigd. Het gaat om een persoon die ook aan zeer ernstige andere aandoeningen leed.

De doodsoorzaak zou niet alleen te wijten zijn aan het apenpokkenvirus, maar ook aan de andere aandoeningen, zo bevestigen biostatisticus Geert Molenberghs en viroloog Steven Van Gucht (Sciensano).

Ook de Amerikaanse media hebben woensdag een eerste overlijden aangekondigd dat verband zou houden met de ziekte. Het sterfgeval zou te betreuren zijn in Texas.

Wereldwijd meer dan 50.000 gevallen

Sinds het begin van de apenpokkenepidemie zijn wereldwijd meer dan 50.000 gevallen geregistreerd, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag.

Volgens het dashboard van de organisatie dat alle bevestigde gevallen bijhoudt, waren er op 31 augustus 50.496 gevallen en 16 sterfgevallen. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa lijkt het aantal besmettingen af te nemen.

“Er zijn bemoedigende vroege aanwijzingen, zoals bewezen in Frankrijk, Duitsland, Portugal, Spanje, het VK en andere landen, dat de uitbraak lijkt te vertragen”, aldus Hans Kluge, regionaal directeur van de WHO voor Europa, dinsdag. “Om naar eliminatie in onze regio te gaan, moeten we onze inspanningen dringend verhogen.”