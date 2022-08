Philippe Clement en Monaco gaan pijnlijk onderuit, Matz Sels baalt in Ligue 1

Philippe Clement en Monaco hebben hun vijfde wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Ligue 1 niet weten te winnen. In eigen huis moesten de Monegasken, die een helft met zijn tienen speelden, zich met 2-4 gewonnen geven tegen Troyes.

De wedstrijd begon goed voor Philippe Clement en zijn troepen. Verdediger Guillermo Maripan (10.) schonk zijn team een vroege voorsprong. Twaalf minuten later trapte Troyes zich via een penalty terug op gelijke hoogte. Maripan ging vervolgens van held naar antiheld door vlak voor rust zijn tweede geel te pakken. De thuisploeg kreeg in sneltempo een tweede dreun te verwerken, toen het Troyes-spits Wilson Odobert (45.+3) op slag van rust de 1-2 zag scoren.

De bezoekers gingen in de tweede helft meteen voort hun elan en maakten er drie minuten na de hervatting 1-3 van. Middenvelder Youssouf Fofana (63.) scoorde de aansluitingstreffer voor Monaco, maar zijn treffer mocht niet baten. Yoan Salmier (78.) veroordeelde Philippe Clement met de 2-4 tot een vierde opeenvolgende competitiewedstrijd zonder overwinning. Eliot Matazo bleef de hele wedstrijd op de bank.

Monaco herviel na zijn zege op de openingsspeeldag in een negatief patroon en telt slecht vijf punten uit vijf wedstrijden. Daarmee staat het op de veertiende plaats.

© AFP

Bij Straatsburg kende doelman Matz Sels een frustrerende avond. De international gaf met zijn ploeg een 1-0 voorsprong vijf minuten voor tijd uit handen en zag daarmee een eerste overwinning van het seizoen door de vingers glippen. Straatsburg staat op de 17e plaats met drie punten.