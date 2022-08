Basisspeler Yohan Bakayoko scoort in monsterzege van PSV tegen Volendam

PSV Eindhoven heeft op de vierde speeldag van de Eredivisie in eigen huis zwaar uitgehaald tegen Volendam. De Eindhovenaars, met Johan Bakayoko in de basis, wonnen met 7-1 en vierden hun vierde overwinning op rij.

Vrijwel meteen na de aftrap opende de thuisploeg de score. Xavi Simons (1.) tikte het openingsdoelpunt na minder dan een minuut voetballen tegen de touwen.

Vervolgens ontbond Gakpo, die dicht bij een overstap naar de Premier League staat, zijn duivels. De 23-jarige aanvaller (25., 39., 51.) had slechts vijfentwintig minuten nodig om een hattrick te scoren en zijn ploeg op rozen te zetten. Henk Veerman (40.) scoorde ondertussen de 3-1, maar zijn doelpunt luidde geen ommekeer in. In de plaats kon PSV nog een streepje bijtrekken.

Volendam-verdediger Brian Plat (47., e.d.) bezegelde de nederlaag van zijn team met een eigen doelpunt. Twintig minuten voor tijd tekende Simons (67.) voor zijn tweede van de avond. Het slotakkoord was voor Johan Bakayoko (79.). De belofte-international had even moeite om de bal onder controle te krijgen in het strafschopgebied, maar werkte de 7-1 toch voorbij de Volendamse doelman.

Belofte-international Yorbe Vertessen mocht zich van trainer Ruud van Nistelrooy twintig minuten uitleven op het veld. In de stand gaat PSV aan de leiding. De Eindhovenaars wonnen tot nu toe elke wedstrijd van het nieuwe seizoen en delen met 12 punten de leidersplaats met Ajax.