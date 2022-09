Bruno Jans in het atelier van Creacar in Hoeselt. — © Johnny Geurts

Hoeselt

Ondernemer Bruno Jans uit Hoeselt wenste een bijzondere uitvaart: de begroeting heeft vrijdag plaats bij Jans Creacar, zijn bedrijf waaraan hij verknocht was. De afscheidsdienst is er te volgen op groot scherm, en er is eten, muziek en drank voor de genodigden.