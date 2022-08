Kim Huybrechts kroont zich (eindelijk) tot Europees kampioen soft tip darts

Een Belgisch dartsfeest in Slovenië. Kim Huybrechts kroonde zich in Podčetrtek tot Europees kampioen soft tip. Goed voor 1.000 euro aan prijzengeld.

‘The Hurricane’ speelt normaal met de zogenaamde steel tip, maar met plastieke pijlen kan de Kempenaar dus ook goed uit de voeten. In 2018 en 2019 werd Huybrechts telkens derde op het Europees kampioenschap, maar in 2022 was het wel raak. Hij versloeg in de finale viervoudig winnaar Boris Krcmar voor de tweede Belg op de erelijst, na Dimitri Van den Bergh in 2017.

De concurrentie was niet min voor Huybrechts. Zo deden naast de Kroaat Krcmar ook onder anderen de Portugese wereldtopper José de Sousa, het Oostenrijkse talent Rowby-John Rodriguez en de Belgische nummer drie Mike De Decker mee.

Ook Huybrechts’ vrouw Dana Verhaegen zakte af naar Slovenië. Logisch want ze won het enkelspel op het EK in 2016. Dit jaar schopte ze het tot de finale in het crickettoernooi (dat ze in 2016 en 2017 won), die ze verloor van thuisspeelster Nina Vavtar.