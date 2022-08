Minister Vincent Van Peteghem (CD&V): “Afromen niet-nucleaire overwinsten moet minstens 750 miljoen opleveren”

Op het Overlegcomité over de energieprijzen is woensdag aangekondigd dat de federale regering de overwinsten van energiebedrijven wil afromen. De nucleaire sector betaalt al een nucleaire rente in ons land. Het doel is om die belasting uit te breiden naar andere spelers in de energiesector. De opbrengst daarvan moet de middenklasse de energiecrisis helpen het hoofd te bieden, aldus premier De Croo.

Een werkgroep van deskundigen van de CREG, de FOD Economie en de FOD Financiën moet nagaan waar die overwinsten zich bevinden, of ze in België kunnen worden aangepakt en welke fiscale en juridische instrumenten daarvoor kunnen worden ingezet.

Hoeveel moet de maatregel opleveren? “Vandaag brengt de nucleaire rente al 750 miljoen op. Minstens een gelijkaardig bedrag moet mogelijk zijn. Dit moet nu uitgewerkt worden tegen de begrotingsbespreken eind september. Tegen dan moeten we duidelijk weten hoe dat kan gebeuren”, zo zei CD&V-minister Van Peteghem in ‘Terzake’.