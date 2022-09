Limburgers Ward Lemmelijn, Amy Courtens en Younes Jaadane sluiten ‘Waarheid, Durven of Doen’ af

VTM

Het tweede seizoen van Waarheid, Durven of Doen wordt donderdag afgesloten met een bijna volledig Limburgs onderonsje. Roeier Ward Lemmelijn (25) uit Sint-Truiden was dit jaar al te zien op VTM in De Verraders. Ook Amy Courtens (25) heeft een verleden bij de zender. De Hasseltse werd tweede in K2 Zoekt K3. Zij krijgen het gezelschap van nog een zilveren medaille. Bilzenaar Younes Jaadane (28) sneuvelde samen met zijn vriendin in de finale van Huis Gemaakt. Pianist Jef Neve (45) uit Geel valt daar wat buiten, maar daar trekt de groep zich niets van aan. Ze maken er al springend, lachend en liegend een gezellig etentje van. (nco)

‘Waarheid, Durven of Doen’, VTM, 21.40 uur