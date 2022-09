Is een dier in de klas een goed idee? “Ja, maar…”: de dierendokter geeft raad

“Geregeld keert de vraag terug of de kinderen een dier mogen houden in de klas.” Dan sta je daar als leerkracht. Goed idee of net niet? “Er valt wel wat te zeggen om een huisdier in de klas te houden”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Maar daar maak ik meteen de kanttekening bij dat je met heel veel dingen rekening moet houden. Wie gaat voor oppas spelen tijdens de vakanties bijvoorbeeld?” De dierendokter zet de voor- en nadelen op een rijtje en geeft een overzicht van welke dieren wel goed gezelschap zijn in de klas.