Candice en Marijn uit ‘Blind getrouwd’ uit elkaar: “We zijn hier niet licht over gegaan”

Candice Martens en Marijn Lenaerts, die elkaar leerden kennen via het populaire VTM-programma ‘Blind getrouwd’, zijn uit elkaar. Dat lieten ze allebei weten via sociale media. “We botsten op het feit dat we andere toekomstplannen voor ogen hadden.”

In 2020 overleefden ze als enige koppel de corona-editie van Blind getrouwd. Maar nu laten Candice en Marijn weten dat ze na twee jaar uit elkaar gaan. “De voorbije twee jaar zijn Marijn en ik als getrouwd koppel door het leven gegaan”, klinkt het. “We hebben er echter voor gekozen om vanaf nu als vrienden verder te gaan. We hebben heel veel mooie momenten samen beleefd. Tijdens onze deelname aan Blind getrouwd hadden we direct een vriendschappelijke en ook verliefde klik waardoor we een ongelooflijk unieke ervaring hebben meegemaakt.”

Hun woonlocatie - Candice wou aanvankelijk liever in het Oost-Vlaamse Beveren, waar ze opgroeide, blijven wonen - leek lang het enige euvel in hun relatie. Uiteindelijk besloot het koppel te gaan samenwonen in Binkom, de woonplaats van Marijn. “We waren blij dat we de stap hadden gewaagd om samen te wonen, maar merkten tegelijk dat er uitdagingen waren. We hadden moeilijkere momenten en botsten op het feit dat we andere toekomstplannen voor ogen hadden. De boodschap van vandaag lijkt voor jullie misschien nieuw of plots. Toch willen we jullie meegeven dat we hier niet licht over zijn gegaan. We hebben hard aan onze uitdagingen als koppel gewerkt en verschillende dingen geprobeerd om onze relatie te versterken. We zijn steeds blijven praten met elkaar en hebben ook veel oprecht leuke momenten gekend, zoals onze laatste reis naar Malaga.”

“Toch moeten we toegeven dat wij bleven twijfelen als koppel. Na twee jaar hadden wij het gevoel dat we een definitieve keuze moesten maken, wat we ook gedaan hebben. We willen iedereen bedanken die ons gesteund heeft in dit mooie traject: onze familie, vrienden, en ook jullie. We willen jullie hiervan zelf op de hoogte te brengen.”