Jan Vertonghen staat open voor Anderlecht, dat interesse toont in Rode Duivel

Vertonghen bekijkt al een paar weken zijn opties, want bij Benfica is hij onder de nieuwe coach plots vierde keus centraal achterin. Een heel seizoen de bank verwarmen is niet de bedoeling, zeker niet gezien zijn kwaliteiten en met een WK voor de deur. Er doken wel wat geïnteresseerde clubs op, ook vanuit de Premier League, maar nog niks concreet genoeg, en dus maken Belgische teams nog een kans. Dat is ook Anderlecht niet ontgaan.

Paars-wit toont interesse en Vertonghen overweegt ook een overgang naar het Lotto Park. De vraag is wel of hij financieel haalbaar is. Dan hebben we het niet over een transfersom, maar over zijn salaris. Sowieso wil Anderlecht zijn transferzaakjes vrijdag op orde hebben, want die dag is de deadline om de selectie voor de Europa League-poules in te sturen.