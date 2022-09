Slijm om schoon te maken en weg met de motmug: tips van onze huishoudexperte

Ziet u bij het toilet, afvoerputjes, de dakgoot of de composthoop een flinke zwerm piepkleine harige beestjes, dan hebt u te maken met de motmug (Psychodidae). Omdat ze zich graag ophouden in riolen worden ze ook rioolmugje, aalputmotje, latrinevliegje of drekvliegje genoemd.

Motmuggen houden van organisch afval, viezigheid, drab en stilstaand water. De mugjes zijn zo klein dat ze zich niet door muggengaas laten tegenhouden. Een nylonkous is wel fijn genoeg. Steken doen ze gelukkig niet, maar ze kunnen wel bacteriën overbrengen.

U kunt motmuggen buiten de deur houden door sanitair regelmatig door te spoelen zodat de sifon niet droog komt te staan. Ook moet u afvoerpijpen en putjes goed schoon houden en lekkages verhelpen. Zorg dat afvoerputjes altijd gevuld zijn met water, zodat er geen open verbinding met het riool ontstaat waardoor ze binnen kunnen komen.

Houd de tuin en dakgoot vrij van bladeren en ander organisch afval. Sluit ook de groenbak goed af.

Chemische bestrijding is niet nodig, als u de broedplaats van de motmug schoonmaakt, zullen ze vanzelf verdwijnen.

Getest

Raamwisser met zuignap

Na iedere douchebeurt maken wij de douche droog en daar komt de raamwisser met zuignap (0,89 euro bij Action) goed van pas. De zuignap is stevig en blijft prima kleven op de muur. De wisser zelf is niet te zwaar, blijft mooi aan de zuignap hangen en ligt lekker in de hand. Aan de prijs zal het ook niet liggen. Helaas is het rubber erg stug, waardoor er een klaaglijk gepiep klinkt tijdens het wissen. Ook pakt hij de randjes niet helemaal lekker mee. Verkrijgbaar in zwart, blauw, grijs en wit.

Gespot

Schoonmaakslijm

Moeilijk bereikbare plekjes in de auto of tussen de toetsen van het toetsenbord of afstandsbediening? Met Kikkerland Cleaning putty kunt u stof en vuil makkelijk opnemen. Het herbruikbare slijm ziet er vies uit, toch is het antibacterieel en stof en kruimels blijven er makkelijk aan plakken.

Gespot voor 5 euro bij kikkerlandeu.com