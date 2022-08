Minderjarig meisje overleden tijdens schooluitje in Nederland

Op de Waddenzee, ter hoogte van het Nederlandse Terschelling, is woensdagmiddag een ernstig ongeval gebeurd op het zeilschip Risico. Daarbij is een minderjarig meisje ter plaatse overleden aan haar verwondingen.

De politie meldde dat de mast van het schip is afgebroken en op iemand terecht is gekomen, maar het lijkt om een afgebroken giek (het rondhout aan de achterkant van de mast van een zeilschip) te gaan.

Op het schip zaten zo’n vijftien jongeren van een scholengemeenschap in Den Haag. Zij zijn aan wal gebracht in de haven van Harlingen. Voor hen wordt slachtofferhulp geregeld. “Het gaat om een meisje dat op een kennismakingszeilweek was met Dalton Den Haag toen het noodlottige ongeval gebeurde”, bevestigt Arno Peters, voorzitter van het College van Bestuur bij Stichting VO Haaglanden.

Op dit moment worden niet meer mededelingen gedaan over de identiteit van het meisje omdat we dit “zorgvuldig willen oppakken”. “Onze eerste zorg gaat nu uit naar de direct betrokkenen. Ook zijn we druk bezig met het informeren van ouders en leerlingen.” Donderdag wordt mogelijk meer nieuws naar buiten gebracht.

Het schip kwam rond kwart over drie terug in de haven van Harlingen. Voor het incident werden de boten van de KNRM, de helikopter van de Kustwacht, de politie, meerdere ambulances en de brandweer gealarmeerd.