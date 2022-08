Stuntman op twee wielen: Tim Merlier ziet Nederlander met twee gevaarlijke manoeuvres nog tweede worden in Vuelta

“In de laatste rechte lijn zat ik de ganse tijd in het wiel van Groves”, aldus de Nederlander van Bora-hansgrohe. “Daar zat ik uit de wind en dus in een goeie positie. Toen kwamen er echter andere renners langs rechts en werd de sprint al vroeg ingezet. Ik bleef Groves volgen en had een goeie snelheid te pakken. Als ik niet getwijfeld had op 200 meter denk ik dat ik had kunnen winnen.”

De beelden met Van Poppel in het donkergroen die tot tweemaal toe door een klein gaatje duikt en zo in extremis Merlier voorbij snelt: