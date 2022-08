Boze piloot doet net voor opstijgen vreemde oproep: “Stop met het versturen van naaktfoto’s”

Een vlucht vanuit Houston richting de Mexicaanse badplaats Cabo San Lucas werd net voor opstijgen even opgehouden door een vreemd voorval. De piloot van Southwest Airlines liet via de speakers verstaan dat er geen naaktfoto’s mogen verstuurd worden via AirDrop. “Anders keer ik terug naar de gate, wordt de security erbij gehaald en is jullie vakantie verpest”, waarschuwde hij.

De oproep kwam na een melding van een passagier die naaktfoto’s had gekregen van een andere reiziger in het toestel. Het gaat om cyberflashing, waarbij een persoon iemand expliciete foto’s of video’s doorstuurt voor seksuele bevrediging, iemand te vernederen of te verontrusten. In Texas, waar de praktijk officieel als misdaad wordt beschouwd, kunnen daders een boete krijgen van 500 dollar.

(kmlo)