Tuincoach Els staat voor raadsel wanneer ‘witte courgette’ wel héél groot uitvalt

Welke groente is dit? Els dacht dat ze witte courgetten gezaaid had, maar dat bleek niet te kloppen. — © vdt

In de tuin van de Stichting Marguerite-Marie Delacroix, gelegen aan de Delportestraat in TIenen, groeit wel een heel bijzondere groente. Tuincoach Els dacht dat ze witte courgetten gezaaid had, maar dat blijkt niet te kloppen.

De drie exemplaren, allemaal ongeveer 1.15 meter lang, zijn te bleek en te groot om courgetten te zijn. “We hebben een oproep gedaan op Facebook om te zien wat het nu exact is, maar eigenlijk weten we het nog niet”, klinkt het bij de voorziening. “Enkele mensen verwezen naar Teneruma. Als we daar verder op zochten, kwamen we uit bij Cucuzza. En daar lijkt het erg op.”