Lorena Wiebes wint ook tweede etappe in Simac Ladies Tour

Na de eerste heeft Lorena Wiebes (DSM) woensdag ook de tweede etappe in de 25e Simac Ladies Tour (WorldTour) gewonnen. Na 117,8 kilometer met start en aankomst in Ede (Gelderland) bleef de 23-jarige Nederlandse in de sprint van het peloton de Italiaanse Laura Tomasi en haar landgenote Lonneke Uneken voor. Julie de Wilde was met een vijftiende stek beste Belg.