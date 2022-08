Noor Vidts heeft geen grote sportieve verwachtingen voor Memorial Van Damme: “In eerste plaats genieten”

Noor Vidts sluit vrijdag haar seizoen af met het verspringen op de Memorial Van Damme in Brussel. De nummer vijf van het WK en nummer vier van het EK op de zevenkamp wil zich vooral amuseren. “Ik ga in de eerste plaats genieten”, zei ze woensdag.

Grote sportieve doelen heeft Vidts vrijdag niet. “Ik heb geen verwachtingen en wil vooral genieten van de sfeer”, zei ze dinsdag. “Ik kijk er wel naar uit. Het is mijn tweede deelname, jeugdreeksen niet meegeteld, en ik vond het superleuk vorige keer. De sfeer is anders dan op een andere wedstrijd. De ambiance is geweldig. Ik ga in de eerste plaats genieten, maar zal wel mijn best doen. Ik ben wat moe na mijn twee zevenkampen en voel dat ik rust nodig heb, maar heb me wel nog wat op het verspringen voorbereid, zij het aan lage intensiteit.”

Fernando Oliva, de coach van Vidts, ziet zijn poulain nog goed presteren vrijdag.

“Bij zowel het WK als het EK is ze met zorgen over blessures gestart, maar sinds München zijn alle pijntjes weg”, klinkt het. “Ze heeft heel weinig getraind, maar wel heel specifiek voor het verspringen. Ik denk dat ze goed kan presteren. Ik heb er geen slecht gevoel bij. Het zal misschien wat fris zijn zo laat op de avond, maar de steun van het publiek zal dat wel compenseren.”