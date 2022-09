Drie van onze huisanalisten hebben een verleden bij zowel KRC Genk als STVV. In de aanloop naar de Limburgse derby blikken ze terug op hun meest onvergetelijke moment bij beide clubs en hun derbymoment. Daarnaast wagen ze zich ook aan een voorspelling over de clash van zaterdag. Vandaag is het de beurt aan Marc Hendrikx.