Voormalig Sovjetleider Michail Gorbatsjov wordt zaterdag begraven in Moskou

Voormalig Sovjetleider Michail Gorbatsjov wordt komende zaterdag begraven in de Russische hoofdstad Moskou. Locatie voor de rouwdienst wordt het ‘Huis van de Vakbonden’, dat vlakbij het Kremlin ligt, zo citeerden de Russische persbureaus woensdag Irina, de dochter van Gorbatsjov. Het is nog niet duidelijk of er een staatsbegrafenis komt.

Het Huis van de Vakbonden was traditioneel de plek voor begrafenissen van leiders van de voormalige Sovjetunie. Onder meer de lichamen van Sovjetstichter Lenin en zijn opvolger Stalin lagen er opgebaard, zodat het volk van hen afscheid kon nemen. Na het uiteenvallen van de Sovjetunie werd pas in 2015 met de Russische ex-premier Jevgeni Primakov opnieuw een toppoliticus opgebaard in de zuilenzaal van het Huis van de Vakbonden.

Na de rouwdienst krijgt Gorbatsjov een laatste rustplaats op de Novodevitsji-begraafplaats voor prominenten in Moskou. Hij zal er naast zijn vrouw Raissa liggen, die al in 1999 overleed.

Door de Russische inval in Oekraïne en de grotendeels opgeschorte luchtverbindingen is het onduidelijk of er überhaupt internationale gasten voor een staatsbegrafenis naar Moskou zouden afzakken.