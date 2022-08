Remco Evenepoel betreurt opgave van Julian Alaphilippe in de Vuelta: “Een groot verlies voor onze ploeg”

“Het was een rustige dag, maar hij is heel wat minder mooi geworden door het uitvallen van Julian (Alaphilippe)”, vertelde Evenepoel. “Hij was erg goed bezig de laatste dagen en zijn afwezigheid zal een groot verlies betekenen voor de ploeg. Hij zat in goede vorm, maar ik heb vertrouwen in mijn andere ploeggenoten om me verder te helpen.”

“Ik heb de crash niet gezien, ik reed voor hem op het moment dat hij viel. Ik weet nog niet echt wat er gebeurd is. Het is echt zonde, zeker op een rustige dag als vandaag. Ik hoop dat de blessure niet te erg is en hij niet te veel pijn heeft. Ik wens hem het allerbeste. Het is natuurlijk extra zuur voor hem omdat hij, als wereldkampioen, het WK zal moeten missen.”

De Franse wereldkampioen verzette in deze Vuelta bergen werk voor zijn Belgische kopman, die ook al Pieter Serry zag uitvallen (met corona). “Het uitvallen van Alaphilippe is doodzonde, maar we zijn lang niet het enige team dat verliezen kent in deze Vuelta. Ik heb voor de komende dagen ook veel vertrouwen in mijn andere ploegmaats.”