OVERZICHT. Dit heeft het Overlegcomité beslist om de energiecrisis aan te pakken

“De voorbije dagen hebben we de energieprijzen op schrikbarende wijze zien stijgen tot een niveau dat onhoudbaar is”, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) op de persconferentie na het Overlegcomité. “De vraag is: wanneer houdt dit op en hoe geraken we hieruit?” Een mirakeloplossing is er niet, zei De Croo. “Maar we gaan alles uit de kast halen om ons hierdoor te slaan.” De premier benadrukte ook nog dat enkel Europa het bloeden kan doen stoppen. “We pleiten al sinds maart voor een blokkering van de gasprijzen. Dat is de enige manier om deze crisis op te lossen, en we gaan ons blijven inzetten tot alle EU-landen daarvan overtuigd zijn.”

Maar intussen beslisten de regeringen in ons land ook tot enkele maatregelen over te gaan. Ten eerste om het sociaal tarief, de btw-verlaging op gas en elektriciteit en de verlaagde accijnzen op brandstof en stookolie te verlengen tot eind maart. “Zeer veel mensen halen daar voordeel uit, dus verlegen we dat tot het einde van de winter.”

De zelfstandigen en bedrijven in ons land worden erg zwaar getroffen door de hoge energieprijzen, dus besliste het Overlegcomité dat de komende weken met de werkgevers een plan uitgewerkt zal worden om bedrijven ­en kmo’s te ondersteunen.

Er komt ook overleg met de banken om mensen die het financieel moeilijk hebben uitstel van betaling te geven voor hun hypothecaire lening. De regeringen gaan de banken ook vragen om in meer voordelige groene leningen te voorzien, om zo goedkoper warmtepompen, zonnepanelen en andere duurzame investeringen zoals isolatie te kunnen doen. “Mensen willen investeren, maar er zijn drempels. We moeten dat mogelijk maken.”

Zelf gaan de regeringen in ons land ook energie besparen, onder meer door tussen 19 en 6 uur de lichten te doven, de verwarming maar op 19 graden te zetten en de airco op maximaal 27 graden te zetten. “We zullen ook met de privésector bekijken hoe dat in bedrijven en winkels ook kan gebeuren. Als iedereen energie bespaart, is dat goed voor ieders portefeuille en zullen de energieprijzen ook dalen.”

Er komt ook een belasting op de overwinst van energiebedrijven. De federale regering wil die afromen om een solidariteitsfonds te spijzen. “Er bestaat vandaag al zoiets als de nucleaire rente, we zullen proberen dat uit te breiden naar de andere bedrijven in de sector die momenteel overwinsten boeken”, zei De Croo.

“Het is duidelijk dat er heel veel nodig al zijn om ons door deze crisis te loodsen”, besloot De Croo. “Laat het duidelijk zijn: wij gaan alles doen wat kan. En dit gaat niet alle problemen oplossen, maar we gaan alles doen om mensen zo goed mogelijk te beschermen. Maar we raken hier enkel door als we dat samen doen.”