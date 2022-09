Onze tv-tips: een muziekklassieker, een eenzame astronaut en de Antwerpse politie

A-ha: the Movie

Canvas, do, 22.50u

Het was dé hit van 1985 en is een echte klassieker geworden: Take on Me van de Noorse popgroep A-ha zorgde voor een doorbraak van de bandleden in heel Europa. Het leverde zanger Morten Harkett eeuwige roem op. Deze Noors-Duitse documentaire gaat over de leden, die telkens apart reisden, apart hun tijd backstage doorbrachten en elkaar enkel zagen op het podium.

The Martian

VTM3, do, 20.35u

Een op Mars achtergelaten astronaut overleeft door aardappelen te kweken op diepgevroren uitwerpselen. Dat is zowat het uitgangspunt van deze geroemde sciencefictionfilm van regisseur Ridley Scott met een hoofdrol voor Matt Damon. De film kreeg Oscarnominaties die niet op één hand te tellen waren, maar verzilverde er geen enkele. Werd wel bekroond met twee Golden Globes.

Politie 24/7

Eén, do, 20.35u

Een derde seizoen van de realityreeks die een inkijk geeft in de werking van de kantoren en afdelingen van de Antwerpse politie. Dankzij de technologie, met de wendbare camera‘s op kantoor en bodycams die je meenemen in het hart van de actie, krijg je een zeer realistisch beeld van de hedendaagse werking van de politie. In deze aflevering onder andere de verdwijning van een meisje. (tove)