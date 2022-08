Vijf maanden geen doorgaand verkeer in Zandstraat in Neerpelt door werken

Tijdens die lange periode is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Zandstraat. Er wordt een omleiding voorzien via de Peerderbaan en Romeinse Dijk. Fietsers en plaatselijk verkeer zijn wel toegestaan. “De Watergroep gaat de hoofdleidingen vernieuwen die de verschillende pompstations in de buurt verbinden met het waterproductiecentrum in De Roosen”, deelt de gemeente Pelt mee. “Het zijn geen kleine werken: de leidingen hebben een doorsnede van maar liefst een halve meter en komen anderhalve meter diep in de grond te liggen. Daarvoor worden zware kranen ingezet. Plaatselijk verkeer en fietsers zijn daarom best voorzichtig als ze de werken passeren.”