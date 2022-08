Zondag opendeurdag in vernieuwd gemeentehuis van Pelt

Nu zondag 4 september kunnen Peltenaren een kijkje nemen in het vernieuwde en uitgebreide gemeentehuis aan de Oude Markt in Pelt. In april namen de 136 medewerkers van de gemeentelijke administratieve diensten hun intrek.

Sinds begin april zitten alle administratieve diensten samen in het gemeentehuis aan de Oude Markt in de Peltse deelgemeente Overpelt. Al heel vroeg in het fusieproces werd besloten om alle gemeentelijke dienstverlening daar te centraliseren. Het bestaande gemeentehuis werd daarvoor uitgebreid en grondig gemoderniseerd. “De 136 personeelsleden werken nu in nieuwe kantoorruimtes aan ergonomische bureaus. Hybride vergaderzalen maken online vergaderingen in groep mogelijk. Daarnaast is er een ruime fietsenstalling en een cafetaria met dakterras ”, deelt de gemeente mee. De verhuizing van alle administratieve diensten wordt beschouwd als een belangrijke mijlpaal in het fusieverhaal. Alle inwoners krijgen zondag tijdens een opendeurdag de kans om kennis te maken tijdens een rondgang door het hele gebouw. “Voor de kinderen is er een zoektocht. Er is animatie voorzien en op de Oude Markt staat een springkasteel. Ook de horeca aan de Oude Markt zal meewerken om er een feestelijke dag van te maken. Wie met de fiets komt, krijgt trouwens een zadelhoesje cadeau.”