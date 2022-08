Hulpverleningszone Noord-Limburg geselecteerd voor wereldkampioenschappen rond slachtofferbevrijding

“Door de positieve indrukken die we in binnen- en buitenland hebben nagelaten, werden we dit jaar door de organisatie van de wereldkampioenschappen gevraagd”, — © rr

De ‘World Rescue Challenges’ is een vierdaags internationaal gebeuren dat zal plaatsvinden van 7 tot 11 september in Groothertogdom Luxemburg. Aan deze wedstrijd nemen 32 brandweerploegen uit 17 landen deel het tegen elkaar op. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Latijns-Amerika, Taiwan en verschillende Europese landen zijn vertegenwoordigd. Het doel is leren van elkaars ervaringen. Hulpverleningszone Noord-Limburg zal deelnemen met haar zeskoppig Technical Rescue Team dat instaat voor het veilig en snel bevrijden van slachtoffers uit voertuigen na een verkeersongeval. Niet enkel snelheid wordt gejureerd, ook de aanpak en bevelvoering zijn van fundamenteel belang. Het gespecialiseerde team is samengesteld uit brandweermannen van de verschillende posten in de hulpverleningszone. De voorbije zeven jaar nam het al verschillende keren deel aan een gelijkaardige wedstrijden in Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.

Vereerd

Adjunct Roel Vanden Boer is vereerd. “Door de positieve indrukken die we in binnen- en buitenland hebben nagelaten, werden we dit jaar door de organisatie van de wereldkampioenschappen gevraagd”, stelt hij. “Gezien het gebeuren dit jaar in Europa plaatsvindt, een buurland zelf, is deelnemen voor ons praktisch en financieel haalbaar . Dit is voor ons team en voor de hele hulpverleningszone, een enorme eer. Dankzij de medewerking van de zoneleiding en de steun van de burgemeesters, kunnen we onszelf tonen. Deze wedstrijd triggert ons om nog beter te worden in ons vak, wat de hulpverlening uiteraard alleen maar ten goede komt.”

Minder doden

Zonecommandant Jan Jorissen wijst op het belang van de vaardigheden. “Aan de hand van statistieken kunnen we aantonen dat het aantal ongevallen in 20 jaar tijd aanzienlijk is teruggelopen, en zeker het aantal doden bij ongevallen. Vroeger werden we wel wekelijks opgeroepen om een slachtoffer te gaan bevrijden uit een voertuig, vandaag is dat nog sporadisch het geval. Desondanks moeten we blijven investeren in de veiligheid van de wegen, de weggebruikers, maar ook in die van onze hulpverleners. We krijgen nu immers te maken met nieuwe ontwikkelingen zoals elektrische voertuigen, aandrijving met waterstof, LNG en nog veel meer. Oefening en training van ons personeel is daarom zelfs nog meer aan de orde dan vroeger.” Je kan het team op zondag 4 september om 15 uur live aan het werk zien, tijdens een demo op de opendeurdag van Brandweer Bree aan de Bocholterstraat.