Belg nummer vier op weg naar AC Milan: “Aster Vranckx legt morgen medische testen af bij de Italiaanse kampioen”

Spelen er straks vier Belgen bij AC Milan? Als we de Italiaanse berichtgeving mogen geloven alvast wel. Aster Vranckx (19) zou op weg zijn om Wolfsburg te verlaten voor een avontuur in de Serie A.

Zowat alle bekende transferspecialisten uit Italië melden dat de deal tussen Milan en Wolfsburg beklonken is. Het zou gaan over een huur van één seizoen (kostprijs: 1 miljoen) met een aankoopoptie van 12 miljoen. Vranckx zou vanavond al landen in Italië om er morgen zijn medische testen te ondergaan bij de Italiaanse kampioen van Charles De Ketelaere, Divock Origi en Alexis Saelemaekers. Bij een definitieve aankoop zou hij een contract voor vier seizoenen tekenen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Terwijl Vranckx vorig seizoen nog indruk maakte op het middenveld bij Wolfsburg, lijkt hij er nu overbodig. De nieuwe coach Niko Kovac ziet het niet in de Belgische belofteninternational. Tijdens de eerste vier wedstrijden van het seizoen mocht Vranckx amper zeven minuutjes invallen. De laatste twee wedstrijden zat hij zelfs al niet meer in de selectie.

Vranckx is met zijn 19 lentes nog steeds heel jong, maar hij heeft toch al 76 profwedstrijden op de teller staan. De polyvalente middenvelder brak in 2019 door bij KV Mechelen, dat hem vorige zomer voor 8 miljoen euro aan Wolfsburg verkocht.