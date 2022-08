Dimitri Van den Bergh kiest in volle dartsdrukte voor complete ommezwaai: “Einde van een tijdperk”

Na zeven jaar trekt Van den Bergh de deur achter zich dicht bij dartsfabrikant Unicorn. In 2016 haalden de Britten, de nummer 1 in de sport, onze landgenoot in huis toen ze ook al Kim en Ronnie Huybrechts onder contract hadden. Ook zij zochten intussen andere oorden op, net als dartsbond PDC trouwens die dit seizoen van Unicorn- naar Winmau-borden switchte.

“Het is het einde van een tijdperk omdat we officieel afscheid nemen van Van den Bergh”, aldus Unicorn. “We willen Dimitri graag bedanken voor al zijn inspanningen tijdens onze samenwerking en wensen hem het beste in de toekomst van zijn carrière en daarbuiten.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van den Bergh gaat dus wisselen van pijlen, flights en shirts. Van een ommezwaai gesproken in het midden van het dartsseizoen. Volgende week maakt de nummer 14 van de wereld bekend wie zijn nieuwe sponsor wordt. Tot dan wil hij niets lossen.

“Mijn contract met Unicorn liep blijkbaar vandaag af. Dat wist ik eigenlijk niet”, stelt Van den Bergh. “Ik heb al een lancering gepland, maar daar kan ik nog niet veel over zeggen. Sowieso gaat alles dus nieuw zijn vanaf komende maand.”

Van den Bergh trekt komend weekend naar Boedapest voor de Hungarian Darts Trophy, een manche van de European Tour. Een week later is hij in Duitsland actief voor de German Darts Open, voor het eerst met zijn nieuwe pijlen dus. Van 16 tot 18 september staat de World Series of Darts Finals op het menu, een week later de Belgian Darts Open in Wieze en nog een week later de World Grand Prix in Leicester.